Verregneter Januar: Die Grundwasserpegel sind in Flandern deutlich angestiegen

Dank den anhaltenden Niederschlägen im Januar sind die Grundwasserpegel in Flandern an den meisten Messpunkten gestiegen. Dies ist aus den monatlichen Erhebungen der Flämischen Umweltgesellschaft (VMM) ersichtlich. An 4 von 10 Messpunkten stehen die Pegel auf einem für diese Zeit des Jahres normalen Stand. An 2 von 10 Messpunkten sind die Pegel sogar hoch oder sehr hoch.