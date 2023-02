Bahnrad-EM: Lotte Kopecky holt Gold und verteidigt erfolgreich ihren Titel

Der 27-jährige Kopecky, Weltmeisterin und Titelverteidigerin im Ausscheidungsrennen, war in der ersten Hälfte des Rennens nie in Schwierigkeiten geraten.

Das Rennen entwickelte sich zu einem Duell zwischen Kopecky und Valentine Fortin (Frankreich). Kopecky hatte die Nase vorn. Hinter Fortin landete die Niederländerin Maike van der Duin auf Platz drei. Das Ausscheidungsfahren war für Kopecky der erste Wettkampf bei der laufenden Europameisterschaft.

"Es ist toll, dass ich in meinem ersten Rennen sofort wieder alles richtig gemacht habe", freute sich Lotte Kopecky am Donnerstagabend. "Ich hatte ein gutes Gefühl. Tatsächlich hatte ich das ganze Rennen über die Kontrolle. Der Schlussspurt gegen die Französin Valentine Fortin war knapp, aber ich hatte noch überschüssige Kräfte. Das Ausscheidungsrennen ist immer noch ein sehr taktisches Rennen, aber es macht mir riesigen Spaß. Es war sehr schön, meinen Titel in diesem Trikot zu verteidigen. Wenn ich zu einer Meisterschaft fahre, spüre ich immer ein wenig den Druck, das Ergebnis wiederholen zu müssen. Es ist toll, es gleich zu schaffen".

Kopecky hat bei diesen Meisterschaften noch zwei weitere Rennen auf dem Programm: Kann sie einen Hattrick schaffen? "Ich wage es zu träumen, aber eine Garantie habe ich nicht. Das war ein guter Anfang, aber morgen ist ein neuer Tag. "

Kopeckys Gold war die erste Medaille für die belgische Delegation bei den Bahn-Europameisterschaften, die von Mittwoch, dem 8. bis Sonntag, dem 12. Februar ausgetragen werden.