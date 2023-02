Basket: Belgian Cats haben sich am Donnerstagabend gegen Deutschland für die EM qualifiziert

In einem veredelten Pfarrsaal in Wolfenbüttel verteidigten die Belgian Cats ihr Ticket für die Basketball-Europameisterschaft.

Nach nur fünf Spielminuten lagen die Cats bereits mit 5:15 in Führung. Ein regelrechter Blitzkrieg, der zur Halbzeit mit einem 15-Punkte-Rückstand (19-34) der Deutschen endete. Emma Meesseman zeigte nach ihrer Wadenverletzung wieder ihren Goldwert und steuerte zur Halbzeit gleich 14 von 34 Punkten bei.

Nach der Pause kontrollierten die Cats ihre Führung und bauten sie aus. Mit einem ausgeklügelten Verteidigungsplan ließen sie den deutschen Gegner an die Wand fahren.

Vor allem Emma Meesseman musste dies am eigenen Leib erfahren. Unsere belgische Starspielerin wurde in einem heftigen Zweikampf mit dem Ellbogen getroffen und musste diesen Schlag eine Zeit lang auf der Bank auskurieren, sah aber, wie ihre Teamkolleginnen das Spiel im letzten Viertel mit 44:69 beendeten.

Die Cats können sich somit auf die vierte Europameisterschaft in Folge vorbereiten. Diese wird im Juni in Israel und Slowenien ausgetragen. Am Sonntag spielen sie in Skopje ein weiteres Galaspiel gegen den schwachen kleinen Bruder Nordmazedonien.