Belgische Reederei lässt Schiffsmotoren entwickeln, die mit Ammoniak betrieben werden sollen

Dass Ammoniak in der Produktion (noch) sehr umweltschädlich ist, ist ein Problem. Ein anderes Problem ist die Gefahr, die von diesem Produkt als Treibstoff ausgehen kann. Eine im vergangenen Jahr im Auftrag von Maersk, Shell, Euronav und MCS Ship Management (Reedereien und Mineralölkonzerne) durchgeführte Studie schiebt den neuen und alternativen Schiffstreibstoff Ammoniak in die Kategorie „hohes Risiko und nicht akzeptabel.

„Ammoniak landete in dieser Kategorie in Zusammenhang mit einer möglichen Kollision mit einem anderen Schiff“, so Bart Meyvis vom belgischen Hafenmagazin „Flows“ gegenüber Metro: „Auch wenn ein Schiff auf Grund läuft und dabei der Rumpf reißt oder im Fall von Lecks, wodurch Ammoniak auslaufen oder durchsickern kann.“

Laut dieser Studie von 2022 bestehen auch enorme Risiken in dem Augenblick, in dem Schiffe, die mit Ammoniak betrieben werden, gebunkert, also betankt werden: „Ammoniak kann bei diesem Prozess auch auslaufen.“ Ganz gefahrlos kann Ammoniak in dieser Hinsicht nicht wirklich sein, so die entsprechende Studie, „es sei denn, über ausreichende Kontrollen und ein entsprechend angepasstes Regelwerk. Dann kann es auf ein mittelmäßig oder niedriges Risiko heruntergeschraubt werden.“