Beyoncé-Konzert im König-Baudouin-Stadion ausverkauft, (vorerst) keine zweite Show in Belgien

Bemerkenswert: Schon vor dem Start des Vorverkaufs heute wurden über die offiziellen Ticketkanäle bereits Karten verkauft. Beyoncés größte Fans (sprich: diejenigen, die den Newsletter von Queen B abonniert haben) konnten bereits limitierte Tickets für ihre Show in Belgien am Montag bestellen. Nur der so genannte "Beyhive" ging damals in den Verkauf. Dabei handelt es sich um einen begrenzten Bereich innerhalb des "Goldenen Kreises" direkt vor der Bühne, mit den teuersten Stehplätzen im Stadion.

Der Kartenverkauf über den Konzertveranstalter Live Nation begann ebenfalls gestern. Diejenigen, die bei Live Nation mit einem Benutzerkonto registriert sind, konnten einen Tag vor dem offiziellen Kartenverkauf zugreifen. Es kommt immer häufiger vor, dass ein Teil der Konzertkarten bereits vor dem offiziellen Kartenverkauf im so genannten "Vorverkauf" angeboten wird. So bleibt am offiziellen Verkaufstag nur noch ein Teil der Karten übrig. Diese Vorgehensweise stößt bei Beyoncé-Fans, die sich kein Ticket gesichert haben, auf wenig Verständnis, wie die Reaktionen in den sozialen Medien zeigen.