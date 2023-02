"Close" mit 10 Nominierungen größter Anwärter bei den Magrittes, den Filmpreisen im französischsprachigen Belgien

Der Preisregen reißt für Lukas Dhont nicht ab, denn im Vorfeld der Oscars hat sein Film "Close" noch Chancen auf 10 Magrittes du Cinéma. Noch nie hat ein Film so viele Nominierungen für die wichtigsten Filmpreise im französischsprachigen Belgien erhalten. Mit 6 Ensors von 13 Nominierungen war "Close" bereits der große Gewinner in den Filmkategorien bei der Verleihung der Ensors am vergangenen Wochenende auf dem Filmfestival in Ostende.