Das historische Archiv der belgischen Bahn zieht zum Bahnhof von Schaarbeek um

Die NMBS/SNCB besitzt ein gigantisches Archiv und eine riesige Sammlung an verschiedenstem Material und Dokumenten. Dieses eisenbahntechnische Kulturerbe umfasst sowohl Lokomotiven und Waggons sowie historische Gebäude, aber auch Uniformen, Möbel, Kleinteile, wie Stempel, Medaillen und unfassbar viele Bücher und andere Dokumente.

Diese Sammlung ist über das ganze Land verteilt, sagte Thierry Denuit, der Leiter des Museums Train World und der Kulturgutabteilung der Bahn gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ: „Das rollende Material, gut für insgesamt anderthalb Kilometer Länge, ist über verschiedene Depots in Belgien verteilt. Das gleiche gilt für Uniformen und andere größere Objekte. Im Gebäude des Hauptsitzes der NMNS in der Frankrijklaan befindet sich das gesamte historische Archiv mit seinen Dokumenten, Münzen, Plakaten, Fotos und Filmen.“

Die Bahnverwaltung zieht um

Die Bahn wird über kurz oder lang ihren Hauptsitz von der Frankrijklaan am Brüsseler Bahnhof Süd/Midi auf die andere Seite der Station in die Fonsnylaan verlegen. Die NMBS/SNCB hat für den entsprechenden Neubau vor kurzem die Baugenehmigung von der Brüsseler Regionalregierung erhalten. Thierry Denuit sagte dazu, dass es keinen Sinn gehabt hätte, die Sammlung dorthin mitzunehmen: „Das Museum, das mit diesem Archiv arbeitet, liegt in Schaarbeek.“

Für ein „Heritage Center“ bietet sich ein bestimmtes Gebäude geradezu an

Zwischen dem alten Bahnhof von Schaarbeek und der Train World am Prinzessin Elisabethplein befindet sich ein Bürogebäude, in dem derzeit noch der Infrastruktur-Dienstleister der Bahn, Infrabel, ein Labor betreibt. Doch Infrabel zieht dort zum Ende des Jahres aus. Jetzt hat die NMBS/SNCB eine (Um)Baugenehmigung beantragt, um dieses Gebäude (auf dem Foto hinter dem Bahnhof) zu einem echten „Heritage Center“ für die belgische Eisenbahngeschichte umzubauen.

Ziel ist, dass in diesem Gebäude ein für die Öffentlichkeit zugängliches Dokumentationszentrum inklusive einem Lesesaal wie in einer Bibliothek entstehen soll. Hier besteht eine Nachfrage, so der Leiter der Museumsabteilung der Bahn weiter: „Das ist nötig. Wir erhalten zwischen 300 und 350 Anfragen pro Jahr von Leuten, die etwas heraussuchen möchten.“

Sichtbarer

Plan ist, im Erdgeschoss Räumlichkeiten für den Publikumsverkehr einzurichten und in den oberen Stockwerken die Verwaltungen und die Archive unterzubringen. Dies soll dieses „Heritage Center“ sichtbarer machen und letztendlich ist dies der beste Weg, alle Bereiche, die sich mit der Geschichte der belgischen Eisenbahn befassen, unter ein Dach zu bringen, wie Marijke Keersebilck, die Presseverantwortliche der Train World dazu gegenüber BRUZZ andeutete: „Das wird der Zusammenarbeit nur zugutekommen. Regelmäßig kommen Fachleute, die jetzt noch in der Frankrijklaan sitzen, zu uns, um unsere Sammlung zu pflegen. Das wird in Zukunft ein Stück weit einfacher.“