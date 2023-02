Erdbebenkatastrophe in der Türkei : Roter Teufel Dries Mertens und TV-Moderatorin Kat Kerkhof packen mit an

"Die Türkei ist sehr erdbebengefährdet", sagt Kerkhofs. "1999 gab es in Istanbul ein Erdbeben, bei dem fast 20.000 Menschen starben. Diese Katastrophe weckt in der Bevölkerung also schreckliche Erinnerungen, weshalb die Menschen hier so sehr mit den betroffenen Gebieten mitfühlen. Ich spüre auch viel Unglauben und Wut um mich herum, weil die Häuser so schlecht gebaut sind. Die Menschen verstehen nicht, wie so etwas noch einmal passieren kann."

"Auch wenn Istanbul dieses Mal nicht betroffen war, hat man das Gefühl, dass das Leben auch hier nicht weitergehen kann, solange diese Bilder auf uns einprasseln. Viele Menschen haben auch Verwandte in den betroffenen Gebieten, die noch vermisst werden."