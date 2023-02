Grenzüberschreitendes Projekt: Sieben Gemeinden aus Belgien und den Niederlanden wollen einen Landschaftspark gründen

Die Landschaften der drei Regionen Voeren in Flämisch-Limburg (hier sind auch die Fotos in diesem Beitrag entstanden), Herver Land in der wallonischen Provinz Limburg und dem Heuvelland in der niederländischen Provinz Süd-Limburg haben eine fast gleiche Beschaffenheit, die sich über die Grenze hinweg durch weitläufige Heckenlandschaften und leicht hügelige Wiesen auszeichnet.

Genau hier setzt das Projekt an, denn nicht umsonst geht es darum. Die Gemeinden Aubel, Dalhem, Bleiberg in der Provinz Lüttich, Voeren in Limburg und Eijsden-Margraten, Gulpen-Witten sowie Vaals in Niederländisch-Süd-Limburg wollen gemeinsam den „Grenzenlose Hecken-Landschaftspark gründen.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)