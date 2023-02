Modernistisches Appartementhaus im Brüsseler Boondaal-Viertel unter Denkmalschutz

Denkmalschutz für kennzeichnende Elemente

Der Denkmalschutz für das Gebäude an der Armand Huysmanslaan in Boondaal, N°198, ist allerdings auf die besonders kennzeichnenden Elemente beschränkt, sprich auf die Fassade, auf das Dach inklusive die Terrasse des fünften Stockwerks, auf die Eingangshalle und auf das Treppenhaus, denn genau diese Elemente sind noch original, also so, wie damals von den Architekten entworfen, erhalten.

Das Gebäude besteht aus drei Duplex-Appartements, die sich jeweils auf anderthalb Etagen erstrecken. Diese Aufteilung gilt als besonders effektive Raumnutzung und erlaubte es Anfang der 50er Jahre die erlaubte Bauhöhe auf vier Etagen maximal wohntechnisch auszufüllen. Auch die einzelnen Wohnungen fallen durch eine klare und rationale Eleganz auf, was die Wendeltreppen und die offenen Kamine in jedem Appartement unterstreichen. Auch der Aufbau der Fenster ist kennzeichnend durch seine Anordnung rund um eine vertikale Achse.

Weitere modernistische Architektur unter Schutz stellen?

Möglicherweise ist dies nicht das letzte modernistische Gebäude aus der Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in der belgischen Hauptstadt Brüssel unter Denkmalschutz gestellt werden soll, wie Regionalminister Smet gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ bemerkt:

„In einigen Monaten wird uns die ULB (die frankophone Freie Universität Brüssel (Red.)) ein Inventar von Gebäuden aus dieser Zeit vorlegen. Auf diese Weise können dann weitere Gebäude für eine Unterschutzstellung angewiesen werden.“ Allerdings setzt der regionale Brüsseler Denkmalschutzminister schon jetzt einige Schritte, denn „Baustellen und Verkäufe warten nicht…“