Präsident Selenskyj am Ende seines Besuchs in Brüssel von König Philippe empfangen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde am späten Donnerstagnachmittag im Königspalast von Belgiens König Philippe (Foto) und Premierminister Alexander De Croo nach seinem Kurzbesuch in Brüssel empfangen. Während seiner Audienz überreichte Selenskyj dem König ein außergewöhnliches Geschenk: ein Fragment eines in der Ukraine abgeschossenen russischen Flugzeugs vom Typ SU25, wie der Palast in einer Twitter-Nachricht mitteilte. Der ukrainische Präsident war nach Brüssel gekommen, um den Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union für ihre Unterstützung zu danken und sie zu bitten, noch mehr zu tun.