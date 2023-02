2022 wurden in Belgien an Bahnübergängen und entlang der Gleise 32 Unfälle gemeldet

Auffallend dabei ist, dass die meisten Opfer solcher Unfälle ausgerechnet solche Personen sind, die in der Nähe von Bahnübergängen, Bahnhöfen oder Gleisanlagen wohnen. Offenbar gehen solche Leute davon aus, dass sie die Lage gut einschätzen können, weil sie ortskundig sind. Bei den tödlich verlaufenen Unfällen kamen 7 Fußgänger und 4 Personen mit ihrem Fahrzeug ums Leben.

Infrabel will jetzt so viele Bahnübergänge wie möglich durch Brücken, Tunnel oder Unterführungen ersetzen. Aktuell gibt es in Belgien noch rund 1.600 Bahnübergänge. Infrabel schafft es aber nur rund 20 Brücken oder Tunnel pro Jahr zu bauen und die entsprechenden Bahnübergänge aufzulösen.