Anderthalb Jahre nach dem Hochwasser: In Trooz wird eine neue Brücke über die Weser gebaut

Die neue Brücke entsteht an der Stelle, an der die alte „Prayon“-Brücke steht, die während der Flutkatastrophe so schwer beschädigt wurde, dass ihre Statik nicht mehr gewährleistet war. Am Freitag wurde der erste Rahmen für die neue Brücke geliefert, der am Samstag mit Hilfe eines 500 Tonnenkrans bereits angebracht wurde.

Der nächste Schritt wird der Abriss der alten Brücke, bevor der zweite Rahmen gelegt werden kann. Der Standort dieser Baustelle befindet sich an einer schwierig zu erreichenden Stelle, weshalb die einzelnen Bauteile vor Ort zusammengebaut werden.

Die Arbeiten zum Bau der neuen Weserbrücke in Trooz kostet etwa 2,5 Mio. €, die mit Mitteln aus dem Wiederaufbauplan für die überfluteten Gebiete der Wallonischen Region finanziert werden.