Miss-Wahl in Belgien von vereiteltem Anschlag überschattet

Am Samstag ist vor dem Beginn der Show zur Wahl zur diesjährigen Miss Belgien in De Panne ist ein 46 Jahre alter Mann festgenommen worden, der verdächtigt wurde, einen Anschlag auf diese Veranstaltung verüben zu wollen. Der Mann war bewaffnet. Die Polizei kam dem Mann aus der Provinz Limburg auf die Schliche, nach dem er entsprechende Berichte in den sozialen Medien verbreitete.