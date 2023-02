Spendenaktion für die Erdbebenopfer: Werbespot für das Konsortium 12-12 in den flämischen Medien

Die Hilfe richtet sich zum einen an die bisher registrierten rund 85.000 Verletzten und an die hunderttausenden Obdachlosen, die dieser Naturkatastrophe zum Opfer gefallen sind. In den Erdbebengebieten fehlt es an allem, an Lebensmitteln, an Medikamenten, an Trinkwasser, an Schutz in Form von Kleidung, Zelten, Notunterkünften und an vielem anderen.

Gezielt richtet sich auch Hilfe an alleinstehende Kinder und Jugendliche, an traumatisierte Menschen und weiträumiger gefasst auch an den Aufbau einer Infrastruktur, sprich Krankenhäuser, Schulen und nicht zuletzt an Wohnraum. Spenden über 40 € können von der Steuer in Belgien abgesetzt werden. Die Spendenaktion läuft noch bis zum 31. Juli 2023.