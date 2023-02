Ärzte und Pflegepersonal: Weiteres B-Fast-Team in die Türkei gereist

Am frühen Dienstagmorgen ist eine weitere Transportmaschine vom Militärflugplatz Melsbroek am Rande des Brussels Airport in Zaventem in Richtung Erdbebengebiete in der Türkei gestartet. An Bord dieses Flugzeugs befanden sich das erste große medizinische Team der belgischen Katastrophenhilfstruppe B-Fast.