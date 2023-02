Anpassung der Rentenreform: Kritik aus Arbeitgeber- und Regierungskreisen

Vizepremier- und Ministerin für den öffentlichen Dienst, Petra De Sutter von den flämischen Grünen (Groen) glaubt, dass unter Umständen in den Plänen (siehe nebenstehenden Beitrag) ihrer Kabinettskollegin Karine Lalieux von den frankophonen Sozialisten (PS) vor allem Menschen, die nur in Teilzeit arbeiten - was für viele Frauen zutreffe - benachteiligt seien: „Darum ist dies nur verhandelbar, wenn wir die Bedingungen für eine Frührente über die gesamte Laufbahn verteilt zählen und nicht nur die Arbeitstage pro Jahr.“ Dies müsse z.B. der Fall bei Frührenten nach 42 Berufsjahren der Fall sein.