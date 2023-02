Das Examen nach dem Einbürgerungskurs in Flandern wird strenger

„Die Leute müssen hier eine gute Übersicht haben, denn sie kommen oft mit einem völlig andern kulturellen Hintergrund hierher und man muss wissen, in welcher Art Gesellschaft man ankommt“, so Landesinnenminister Bart Somers am Dienstagmorgen gegenüber dem VRT-Sender Radio 1: „Die Grundwerte sind fundamental, um die Kohäsion in unserer Gesellschaft zu garantieren und um Menschen eine echte Perspektive auf eine Zukunft bei uns in Flandern zu bieten. Die Latte darf hier durchaus etwas höher liegen.“

Der Einbürgerungskurs besteht nicht nur aus 60 Stunden Unterricht und einem Examen, sondern auch aus einigen weiteren Punkten. So müssen weiter Sprachkurse in Niederländisch belegt werden und die Kursteilnehmer bzw. die Einwanderer müssen sich mithilfe des flämischen Arbeitsamtes VDAB auf Arbeitsuche begeben.

Und zum Schluss müssen sie 40 Stunden lang mit einem „Buddy um die Häuser ziehen“, um die Landessprache in der Praxis anzuwenden und um weitere Einblicke in ihre neue Gesellschaft zu bekommen.