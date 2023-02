Deutsch-belgischer Energiegipfel in Zeebrügge mit Kanzler Scholz und Premier De Croo

Am Dienstag trafen sich Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) und Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem bilateralen Energiegipfel im Hafen von Zeebrügge. Dass diese Begegnung in diesem Hafen stattfindet, ist kein Zufall, denn das dortige LNG-Terminal spielt aktuell in der Gasversorgung Deutschlands eine entscheidende Rolle. Doch bei dem Treffen der beiden Regierungschefs geht es auch um Themen, wie Wasserstoff-Infrastruktur, CO2-Abscheidung und -Speicherung sowie um eine weitere Stromleitung neben der bestehenden Verbindung "Allegro" zwischen den beiden Nachbarländern, die bis 2037 fertiggestellt werden soll.