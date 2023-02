Hat die belgische Politik bei Alibaba am Lütticher Flughafen geschludert?

„Ich glaube, dass es von belgischer Seite her keine gründliche Analyse zu dem gegeben hat, was Alibaba eigentlich ist. Während belgische Politiker behaupteten, dass Alibaba kleinen Unternehmen bei uns helfen würde, ihre Produkte in China zu exportieren und dass belgische Marken besser in China vermarktet werden würden, klang dies in den chinesischen Dokumenten ganz anders“, so Holslag in der VRT-Politik-Talksendung „Terzake“ („Zur Sache“).

„Das Ziel der chinesischen Politik mit Alibaba ist überhaupt nicht, ausländische Unternehmen zu unterstützen, sondern diese zu umgehen. China will auf diese Art und Weise seine Produkte direkt zu den europäischen Kunden bringen und zwar ohne Zwischenpersonen.“ Und, so der Politikprofessor weiter, der chinesische Markt soll möglichst frei von ausländischen Waren und Gütern bleiben: „Auch daraus haben die Chinesen niemals ein Geheimnis gemacht.“