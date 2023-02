Von Flüchtlingen ohne Unterkunft besetztes Bürogebäude in Schaarbeek geräumt

Von den 250 Bewohnern des Gebäudes, die mit den Bussen in andere Unterkünfte gebracht wurden, sind zwei Personen wegen des Verdachts auf Tuberkulose in ein Krankenhaus in Brüssel gebracht worden. Insgesamt hatten sich zeitweise bis zu 750 Personen in dem leerstehenden Bürogebäude aufgehalten und dies teilweise unter widrigen Umständen und ohne große medizinische oder sanitäre Möglichkeiten.