Ausstellung in der Kaserne Dossin beleuchtet Schicksal von Schwulen und Lesben unter den Nazis

"Homosexuelle wurden jedoch nicht in jedem Lager gleich behandelt. In Auschwitz waren sie in einer separaten Baracke untergebracht, in anderen Lagern gab es eine stärkere Vermischung, in wieder anderen Lagern mussten sie ein rosa Dreieck tragen. Es gab keine allgemein gültigen Vorschriften.”

Auch homosexuelle Lagerinsassen mussten unmenschliche Bedingungen erdulden. Ihnen wurden oft die schwierigsten Aufgaben übertragen. Einige wurden kastriert, andere wurden medizinischen Experimenten unterzogen. Wer als geheilt galt, wurde entlassen und eingezogen.

Lesben entkamen in der Regel der Repression, sofern sie sich nicht wehrten. Aber auch sie wurden manchmal verhaftet und deportiert, zum Beispiel weil sie "Kommunisten" waren.