Immer mehr Päckchen mit Drogen und Handys werden über Gefängnismauer in Antwerpen geworfen

Justizminister Vincent Van Quickenborne (flämische Liberale, Open VLD) kündigte zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an und will mehr Stacheldraht um das Gefängnis legen lassen: "Wir haben auch mit der Antwerpener Polizei vereinbart, dass sie öfters patrouillieren wird, u. a. am Nachmittag, wenn die Insassen auf dem Hof sind. Dann werden mehr Päckchen über die Mauer geworfen. In den Zellen wird auch gezielt nach Handys gesucht (Sweeping) und bei der Durchsuchung der Zellen nach Betäubungsmitteln sollen Drogenhunde zum Einsatz kommen.