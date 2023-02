Jeder siebte Jugendliche in Belgien setzt sich unter Drogeneinfluss ans Steuer

"Das Problem des Fahrens unter dem Einfluss von Lachgas (Foto) bleibt besorgniserregend", betont Vias-Sprecher Benoît Godard. Tatsächlich geben 7 Prozent der belgischen Autofahrer an, dass sie sich nach der Einnahme von Lachgas ans Steuer setzen. In Brüssel sind es 17 Prozent, in der Wallonie 7 Prozent und in Flandern 6 Prozent. Dies betrifft 18 Prozent der jungen Fahrer zwischen 18 und 34 Jahren. Ein Gesetzesvorschlag zum Verbot des Verkaufs von Lachgas ist in Vorbereitung. Vias plädiert für ein solches Verbot, wie es in den Niederlanden bereits der Fall ist.