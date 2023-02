New-Beat-Fans trauern nach dem Tod von Sound of Cs Frontman Peter Renkens

"Es war phänomenal, wie Peter den Song gesungen hat", erinnert sich Produzent Dominic Sas: "Der Song war in einem Schlafzimmer aufgenommen worden, aber in der Disco riss er alle von den Stühlen. In Belgien wurden in kürzester Zeit 165.000 Platten verkauft".

The Sound of C war auch international ein Erfolg: Weltweit wurden eine Million Platten verkauft.