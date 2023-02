Anschläge in Mechelen und Hoboken, Verbindung zum Drogenmilieu wird untersucht

In Mechelen ist am Donnerstagmorgen ein Wohnhaus in der De Bethaniënstraat durch eine Explosion beschädigt (Fotos unten). Unbekannte hatten vermutlich einen Molotowcocktail auf die Fassade geworfen, wie die Polizei mitteilte. Die Fassade und ein in der Nähe geparktes Auto wurden beschädigt.

Die Polizeibehörden untersuchen, ob es in beiden Fällen Verbindungen zum Drogenmilieu gibt. Das Haus in Antwerpen war bereits in der Vergangenheit Ziel von Schüssen gewesen.