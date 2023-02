Belgische Regierung will Drogenkriminalität mit 7 Maßnahmen bekämpfen

"Wir sind heute in die Phase des Narcoterrorismus eingetreten, in der die Unterwelt immer mehr Menschen aus der normalen Welt bedroht", fasste der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne (flämische Liberale, Open VLD) das Problem plastisch zusammen: "Wir sehen das im Hafen von Antwerpen, aber eigentlich im ganzen Land. Es geht auch nicht nur um Kokain, sondern auch um Labore, in denen Ecstasy gekocht wird, um Chemiemüll in der Umgebung usw."

Aufgrund des Ausmaßes, den die Drogenkriminalität annimmt, hat sich der Nationale Sicherheitsrat mit der Problematik befasst. "Der Kampf gegen die Drogenkriminalität ist eine absolute Top-Priorität dieser Regierung", betonte Premierminister und Parteikollege Alexander De Croo (Open VLD): "Deshalb legen wir ein Maßnahmenpaket vor, um diese Drogenkriminalität zu stoppen und auszurotten."