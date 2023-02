Chaos bei der Räumung des besetzen Gebäudes in Schaarbeek: 163 Flüchtlinge in Hotel in Flandern untergebracht

163 Bewohner des geräumten Gebäudes in der Paleizenstraat in Schaerbeek, die Anspruch auf eine Unterkunft haben, während über ihren Asylantrag entschieden wird, sind am Mittwoch nach einem Hotel in Ruysbroeck (Gemeinde Sint-Pieters-Leeuw, Provinz Flämisch-Brabant) gebracht worden, ohne dass die Region Brüssel die Gemeindeverwaltung oder die flämische Regierung informiert hat. "Die heiße Kartoffel wird von links nach rechts geschickt", reagierte der Bürgermeister von Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth (flämische Nationalisten, N-VA) in TV-Magazin Terzake.

Nach zwei Tagen ist es der Brüsseler Polizei am Mittwochabend gelungen, das Gebäude in der Paleizenstraat in Schaarbeek, das von rund 1000 Personen, teils ohne Aufenthaltsgenehmigung, teils Asylantragsteller ohne Unterkunft, besetzt wurde, vollständig zu räumen. Nicht alle Bewohner, die nach der Registrierung Anspruch auf eine Unterkunft hatten, haben diese nach der Räumung auch erhalten.