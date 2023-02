Fast jeder 5. Belgier von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht, höchstes Risiko in Region Brüssel

Mehr als 2 Millionen Belgier, d. h. fast jeder fünfte, sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das geht aus neuen Zahlen des belgischen Statistikamtes Statbel hervor. Die Armutsgrenze ist 2022 erneut gestiegen. Für eine alleinstehende Person liegt diese bei 1 366 € und für ein Paar mit zwei Kindern bei 2 868 €. In der Region Brüssel-Hauptstadt ist das Armutsrisiko wesentlich höher als in Flandern und in der Wallonie.