Feldlazarett des belgischen BFAST-Teams in der Türkei kann ab heute Erdbebenopfer versorgen

Der Aufbau des Feldlazaretts durch das belgische BFAST-Team war am vergangenen Wochenende in Angriff genommen worden. Die Einrichtung funktioniert vollkommen selbstständig und kann bis zu 80.000 Liter sauberes Wasser pro Tag klären. Es verfügt über Generatoren, ein eigenes Stromnetz, eine Küche, Duschen und Toiletten, erklärte Bastiaan Ruys, Mitglied des belgischen Zivilschutzes und verantwortlich für das Logistikteam, am Mittwochmorgen auf Radio 1.

"Wir haben einen Operationssaal, eine Notaufnahme und eine Gynäkologieabteilung. Wir können 20 Patienten unterbringen. Außerdem ist es eine Tagesklinik, in die Menschen wegen kleinerer Behandlungen versorgt werden. Wir befinden uns direkt neben einem örtlichen Krankenhaus, dessen Infrastruktur durch das Erdbeben weitgehend unbrauchbar geworden ist.”