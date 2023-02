Fensterputzer Du Lion bekommt lebenslänglich wegen Mordes an 4 Frauen

"Experten haben bestätigt, dass psychopathische Züge genetisch vererbt werden können. Und Du Lion wurde in ein Umfeld von familiärer Gewalt hineingeboren. Daran konnte er nichts ändern", so Du Lions Anwälte in ihrem Plädoyer. Sie sahen in der Kombination von Genen und einer problematischen Erziehungssituation den "perfekten Nährboden" für einen "angehenden Serienmörder". Sie wiesen auch darauf hin, dass Du Lion Morde gestanden hat, die nicht sofort mit ihm in Verbindung gebracht werden konnten, was einen Durchbruch in diesen ungelösten Fällen darstellt. "Wenn Sie Du Lion lebenslänglich geben, verlieren Sie Ihre Signalfunktion aus den Augen", wandten sich Du Lions Anwälte an die Geschworenen. "Immerhin ist das die gleiche Strafe, die Hans Van Themsche für Morde mit dem erschwerenden Umstand des Rassismus erhalten hat. Das ist die gleiche Strafe wie die für Ronald Janssen, ein Psychopath, der nie gestanden hat."

Die Staatsanwaltschaft hatte für Stephaan Du Lion eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. "Trotz der Traumata ihrer Kindheit führen die Schwestern von Stephaan Du Lion ein normales Leben", erklärte der Staatsanwalt. "Ich weiß, dass er nicht in einer guten Familie aufgewachsen ist und dass dies sein Verhalten erklärt. Aber für mich bedeutet das nicht, dass er automatisch mit mildernden Umständen belohnt werden sollte."

Nach dem ersten Mord im Jahr 1992 tötete Du Lion drei weitere Frauen. “Das waren drei Morde zu viel”, sagte der Staatsanwalt.