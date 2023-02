Kampf gegen Drogenkriminalität: 6 Tunesier verhaftet, die Drogen und Handys über Gefängnismauern werfen

Am Donnerstagmorgen konnte das Drogendezernat der Antwerpener Polizei bei zwei Durchsuchungen in Deurne und Borgerhout sechs Verdächtige festnehmen. "Bei den Männern handelt es sich um Tunesier, die sich illegal in Belgien aufhalten", sagte Polizeisprecher Willem Migom.

"Die Polizei hat außerdem 3.600 Euro Bargeld, 2,7 Kilo Haschisch und 55 Gramm Kokain sichergestellt." Fünf Verdächtige werden dem Ermittlungsrichter vorgeführt, ein minderjähriger Verdächtiger muss sich vor dem Jugendgericht verantworten.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen gegen sogenannte "Werfer" hat das Drogendezernat zwei Durchsuchungen vorgenommen. "Die Bande steht im Verdacht, minderjährige Jungen zu rekrutieren, die Päckchen mit Drogen, Handys und anderen illegalen Gegenständen über die Gefängnismauer werfen, um Kriminelle hinter Gittern zu versorgen", sagte der Polizeisprecher:" Die Jugendlichen sind angeblich nicht nur in Antwerpen, sondern auch im Rest des Landes tätig."