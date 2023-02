Aktfotos im Schloss Laarne: Ausstellung verbindet Geschichte mit der Gegenwart

Wie die Frauen damals sind auch die Frauen heute nicht völlig frei, so Rossie. "Es gibt immer noch zu viele Frauen, die sich an Regeln gebunden fühlen, die ihnen zum Beispiel von den Medien und der Mode auferlegt werden. "

Die Fotografin hat versucht, ihren Modellen ein Gefühl der Freiheit zu geben. "Ich habe versucht, Fotos zu machen, die vermitteln, dass Frauen - in meinem Blickfeld, in meiner Kamera - frei sein können", erklärt sie. Allerdings hat sie nicht nur Frauen eingeladen. "Ich wollte mich nicht nur darauf konzentrieren, was Frauen erleben und wie sie sich von Vorurteilen befreien, sondern auch Männer."