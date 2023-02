Das Banad-Festival im Zeichen des Art-Nouveau-Jahres in Brüssel

An drei Wochenenden zwischen dem 11. und dem 26. März 2023 findet wieder das Banad-Festival statt. Dieses Festival ist ein Event, das sich jedes Jahr mit dem architektonischen Kulturerbe der Art Deco und der Art Nouveau in der Brüsseler Hauptstadt-Region widmet. In diesem Jahr können rund 50 historisch bedeutende Häuser und Wohnungen besucht werden, die sonst für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Da in diesem Jahr in Brüssel auch ein Jahr diesen Bau-, Dekorations- und Einrichtungsstilen gewidmet ist, steht das Banad-Festival wohl besonders im Fokus.