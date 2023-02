Der Bau der Brüsseler Metrolinie 3 und der Südpalast: Muss das historische Gebäude weichen?

Eine alternative Lösung besteht darin, den „Südpalast“ zumindest in Teilen abzureißen: „Die Fassaden könnten stehen bleiben, doch das Dach des östlichen Teils, in dem sich die Sporthalle befindet, muss weg. In der Mitte des Gebäudes können dann Löcher gegraben werden, die mit Stahlbeton aufgefüllt werden und dazwischen kann der Tunnel verlaufen.“ Was das aber kosten soll und wie lange dieser Bauabschnitt dann dauern kann, ist noch völlig unklar. Dazu braucht es aber eine Baugenehmigung und auch diese braucht ihre Zeit. Hinzu kommt noch, dass der „Südpalast“ danach wieder aufgebaut werden soll.

Der „Südpalast“ wurde 1880 gebaut und ist in den Inventar des baulichen Kulturerbes von Brüssel aufgenommen worden. Aber, er steht nicht unter Denkmalschutz. An der westlichen Seite des Gebäudes befindet sich derzeit noch die frankophone Hochschule „Francisco Ferrer“, die dann während der Arbeiten ausziehen muss. Noch haben die Bauarbeiten am U-Bahn-Tunnel zwischen dem Südbahnhof bzw. der neuen Station Toots Thielemans und Anneessens an dem Gebäude keinen Schaden verursacht, doch die Gefahr eines Absinkens durch den Tunnelbau ist auch nicht gänzlich auszuschießen.

Brüssel wollte damals eine Markthalle nach dem Vorbild des Marché du Temple in Paris und so entwarf der Architekt Wynand Janssens im Auftrag des damaligen Bürgermeisters Jules Anspach ein Gebäude mit dutzenden Geschäften und Cafés, von denen einige heute noch existieren, im nördlichen Teil des „Südpalastes“. Im südlichen Bereich entstanden Versteigerungen, Ausstellungsräume und die „Ecole Industrielle“, in der heute u.a. die „Francisco Feerer“-Hochschule ihren Sitz hat. Bis heute finden im Innenhof des Palastes u.a. Basketballspiele statt und der erfolgreiche Verein „Maccabi Brüssel“ absolviert hier seine Heimspiele.

