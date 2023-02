Der Genter Winterzirkus wird zum Wissenschaftszentrum für Forschung und Wirtschaft

Das Wissenschafts- und Wirtschaftskonsortium TENT wird den historischen Winterzirkus in den kommenden 75 Jahren für seine Zwecke nutzen können. Das Konsortium, dass aus Technologieunternehmen, Forschungseinrichtungen, der Stadt Gent und dem flämischen Unternehmerverband VOKA besteht, konnte einen entsprechenden Nutzungsvertrag unterzeichnen. „Wir wollen mit Fachleuten, die im Winterzirkus arbeiten, gesellschaftliche Herausforderungen angehen und Lösungen entwickeln,“ hieß es dazu von TENT, was für „Together for Entrepeneurship, Networking and Technology“ steht.