Etwa 200 Asylbewerber übernachten in Brüssel (erneut) in Zelten: "Beunruhigende Situation“

Die Vorgeschichte

Diese Woche wurde ein besetztes Haus in der Paleizenstraat im Brüsseler Stadtteil Schaarbeek geräumt, in dem bis vor kurzem etwa 1.000 Menschen in sehr unhygienischen und unsicheren Verhältnissen lebten. Bei den meisten Bewohnern handelte es sich um Asylbewerber, die nicht in das Fedasil-Aufnahmenetz aufgenommen werden konnten, obwohl sie dazu berechtigt waren. Ihnen wurde versprochen, dass sie vor der Räumung mit Bussen in eine Notunterkunft gebracht werden würden.

Etwa 160 von ihnen wurden mit Bussen in ein Hotel in Sint-Pieters-Leeuw (Flämisch-Brabant) gebracht, ohne dass die Gemeinde davon wusste. Andere stiegen nicht in den Bus und flüchteten auf eine Brücke in der Nähe des „Klein Kasteeltje“ in Brüssel.