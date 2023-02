Leiche der vermissten jungen Frau gefunden, die letzten Monat mit ihrem Rad in die Zenne gestürzt war

"Gestern gegen 16.30 Uhr fand ein Schiffer eine Leiche in der Nähe der Schleuse am Netekanaal. Ich kann bestätigen, dass es sich um die Leiche der Frau handelt, nach der wir seit einiger Zeit gesucht haben, nachdem sie in Zemst verschwunden war", so Alain Remue von der Vermisstenstelle.

"Gestern Abend wurde eine Autopsie durch den Rechtsmediziner in Antwerpen durchgeführt, unmittelbar danach wurde die Familie von der Opferhilfe informiert."

Die 25-jährige Frau aus Eppegem war in der Nacht von Samstag, dem 28. Januar, auf Sonntag, den 29. Januar, aus ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrrad im Fluss Zenne gelandet. Sie war auf dem Heimweg von der Arbeit in Mechelen.

Zeugen beobachteten den Vorfall auf dem Treidelpfad in Zemst. Die Rettungsdienste waren schnell vor Ort, konnten die Frau aber nicht retten. In den vergangenen Wochen wurde intensiv nach ihrer Leiche gesucht, aber sie wurde nicht gefunden. Gestern Abend wurde ihre Leiche aus dem Netekanaal in Duffel geborgen. Sie muss bis zum Zennegat in Mechelen getrieben sein, wo sie in einen anderen Nebenfluss geriet und in den Netekanaal gespült wurde.