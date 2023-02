Ine Van Wymersch: Von Belgiens jüngster Staatsanwältin zur Drogenbeauftragten

Eine schwierige Aufgabe wartet auf die Juristin Ine Van Wymersch (42), die in den nächsten fünf Jahren als nationale Drogenbeauftragte die Bemühungen gegen die Drogenkriminalität koordinieren soll. Das neue Amt ist Bestandteil der sieben Maßnahmen, die die Bundesregierung gestern angekündigt hat, um die organisierte Drogenkriminalität in unserem Land in den Griff zu bekommen.

"Ich habe die Aufgabe angenommen und engagiere mich, Teil der Lösung zu sein", sagt Van Wymersch. "Die wichtigste Aufgabe ist es, Brücken zu bauen, um mit allen Verantwortlichen vor Ort zusammenzuarbeiten, um die organisierte Drogenkriminalität einzudämmen. Es ist verfrüht, große politische Erklärungen abzugeben, aber es versteht sich von selbst, dass wir die Sicherheit unseres Landes auf allen Ebenen gewährleisten müssen."

Van Wymersch wird eng mit den Ministern für Justiz, Inneres, Gesundheit und Finanzen sowie mit den anderen zuständigen Verwaltungen in unserem Land zusammenarbeiten. Bei dieser Aufgabe wird ihr berufliches Rüstzeug sicherlich von Nutzen sein.