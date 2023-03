2022 bot das flämische Arbeitsamt eine Rekordzahl an offenen Stellen im Bereich Kinderbetreuung an

Zum einen treten inzwischen ausgebildete Kinderbetreuer keine Stelle in diesem Bereich an und zum anderen reichen zahlreiche angestellt Kinderbetreuerinnen ausgepowert ihre Kündigung ein und suchen eine andere berufliche Herausforderung.

Wohlfahrtsministerin Crevits sagte am Montag gegenüber dem VRT-Sender Radio 1, dass inzwischen aber wieder neues Personal angeworben werden konnte: „Aber wir suchen noch viele Leute, die in der Kinderbetreuung arbeiten wollen. In Zeiten von Arbeitskräftemangel ist es eine Herausforderung, um solche Menschen zu finden. Darum setzen wir darauf, solche Jobs stärker attraktiver zu gestalten.“

Zuschüsse aus der Landeskasse, so Crevits, würden dafür sorgen, dass solche Jobs auch besser bezahlt würden und dass die Arbeitsbedingungen hier besser werden. Bis Juni sollen in Flandern mindestens 3.000 zusätzliche Stellen in diesem Bereich geschaffen werden, was wiederum mit Steuergeldern finanziert wird.