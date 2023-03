Der erste Karnevalszug in Aalst seit 2020 bringt über 100.000 Zuschauer in die Stadt

Nach langer Coronapause ist am Sonntag der erste Karnevalszug seit 2020 in Aalst durch die Stadt gezogen. Der Karneval von Aalst in Ostflandern gilt als besonders frivol und politisch unkorrekt und ist auch deshalb in ganz Flandern so beliebt. Die flämische Karnevalshochburg hatte gleich zwei Gründe, dies ausgelassen zu feiern. Neben der Tatsache, dass dies der erste Umzug seit Corona war, war dies auch Start für ein dreitägiges Geburtstagsfest. Vor genau 100 Jahren zog der erste Karnevalszug durch Aalst.