Schlägerei am Rande des Brügger Stadtderbys zwischen Club und Cercle

Schon vor dem Anpfiff kam es am Gistelse Steenweg fast schon zu einer Konfrontation zwischen Anhängern beider Mannschaften. Ultras von Club Brügge zogen mit gezündeter Pyrotechnik in einem Umzug gemeinsam zum Stadion von Cercle ohne dass die Polizei davon wusste. Diese war allerdings wiederum schnell zur Stelle und sorgte dafür, dass der „Umzug“ einen anderen Weg nahm, um nicht an den Cercle-Fancafés vorbeizuziehen. Damit konnten Krawalle und Schlägereien zunächst vermieden werden.

Das Spiel zwischen Club und Cercle Brügge endete mit einem 2:2-Unentschieden. Damit verliert Club Brügge weiter den Anschluss an die in der Tabelle führenden Mannschaften.