Weiteres Urteil im Fall Mawda: Polizisten müssen verpflichteten Ausbildungen über den Gebrauch von Gewalt folgen

Der belgische Staat wurde auch zur Zahlung eines symbolischen Euro verurteilt. DCI Belgien hatte einen Schadensersatz über 10.000 € gefordert, weil im Fall Mawda gleich mehrere schwere Vergehen begangen worden seien.

In der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2018 versuchten Mawdas Eltern, eine junge kurdische Familie, mit einigen weiteren Migranten nach Großbritannien zu gelangen. Doch deren Fahrzeug, ein Lieferwagen von Schleppern, fiel der Polizei auf der Autobahn in der Provinz Hennegau in Richtung Frankreich auf und sollte kontrolliert werden.

Doch das Fahrzeug flüchtete und bei der Verfolgung des Wagens schoss die Polizei mehrmals. Mawda wurde dabei durch einen Schuss aus einer Dienstwaffe eines Polizisten getötet. Mawda wurde 2018 im Brüsseler Ortsteil Evere beerdigt und deren Eltern leben heute in Belgien.