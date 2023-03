Wohncontainer und Hilfsgüter aus Genk für die Katastrophenopfer in der Türkei

In den kommenden Tagen werden weitere Lastwagen aus Genk mit wiederum 6 Wohneinheiten und Hilfsgütern in Richtung der Erdbebengebiete in der Türkei und in Syrien abfahren. „Vereinigungen aus Genk, die solidarisch mit den Opfern und den Überlebenden nach den Erdbeben sind, sammelten allerlei Material, um dieses dorthin zu schicken. Diese wurden dann in die Wohnunits geladen“, so Wim Dries (CD&V), der Bürgermeister der Stadt.

„Wir haben 22 Container kostenlos von der Firma Idelo bekommen, um diese in der Türkei zu verschenken“, so der Bürgermeister der limburgischen Stadt weiter: „Davon sind die ersten also jetzt abgefahren. Wir haben hier eng mit der türkischen Gemeinschaft zusammengearbeitet. In Genk wurden dazu Spendensammelstellen eingerichtet. Wir haben dazu eine spezifische Liste von Hilfsgütern zusammengestellt, die echt nötig sind.“