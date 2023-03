Bußgelder für Schwarzfahrer bei De Lijn werden in vielen Fällen nicht bezahlt

Bei der flämischen Nahverkehrsgesellschaft De Lijn wird fast jedes zweite wegen Schwarzfahren verhängte Bußgeld nicht bezahlt. Damit verliert De Lijn jährlich bis zu 3,5 Mio. € an Einnahmen. Vor allem in den Großstädten in Flandern kommt Schwarzfahren in Bussen und Bahnen sehr häufig vor.