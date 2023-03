Die automatische und führerlose Metro wird in Brüssel wohl erst nach 2032 eingeführt

Die problematischen Bauarbeiten an der Metrolinie 3 sorgen für eine Verspätung bei der Einführung der automatischen Metro in Brüssel. Eigentlich sollte diese zuerst auf der neuen Metro 3 etwa gegen 2030 eingeführt werden, doch dieser Zeitpunkt ist inzwischen unrealistisch geworden. Die regionale Brüsseler Verkehrsgesellschaft MIVB/STIB zieht jetzt andere Pisten in Erwägung, z.B. eine Einführung der führerlosen Metro auf den Linien 1 und 5, doch, so die Gesellschaft, dies sei eine politische Entscheidung.