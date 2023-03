Ein Rubens-Werk, dass bei Sotheby’s in New York versteigert wird, ist kurzzeitig in Brüssel zu sehen

Das vor 400 Jahren wahrscheinlich in Antwerpen gemalte Werk ist seit rund 200 Jahren nicht mehr in den „Niederen Landen“. Über viele Zwischeninstanzen kam es in die Sammlung des New Yorker Ehepaars, dass sich jetzt trennt.

Ob sich ein hiesiges Museum diesen Rubens leisten kann, sei dahingestellt. Bei Sotheby’s geht man davon aus, dass es eher privat verkauft wird. Mögliche Interessenten haben einen Tag lang die Zeit, das Werk in Brüssel zu begutachten. Danach wird es bei Sotheby‘ in London ausgestellt, um im Mai in New York unter den Hammer zu kommen.