Karneval von Aalst: Tag 2 mit prächtigen Umzugswagen

Beim zweiten Karnevalszug von Aalst in Ostflandern sind am Rosenmontag prächtige Umzugswagen und toll kostümierte Gruppen durch die Stadt gezogen. Am Ende des Zugweges kam es dann zum traditionellen „Klepperdans“, eine Art Besentanz der Gilles von Aalst. Dabei wurde auch mit Zwiebeln geworfen, denn die Bewohner von Aalst werden im Volksmund „ajuintjes“ genannt, Zwiebeln eben. Wir zeigen mit Fotos und Videos, wie prächtig der Rosenmontag 2023 in Aalst war. Dabei ist auch zu sehen, dass der Karneval von Aalst nicht selten auch frivol und deftig sein kann...