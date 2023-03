Laut CNN gehört Antwerpen zu den 10 besten Fahrradstädten

Der US-News Channel CNN schickte seine Reisebloggerin Jurga Rubinovaite nach Antwerpen um zu schauen, was Antwerpen so attraktiv macht: „Es handelt sich hier um eine Kombination aus historischen Sehenswürdigkeiten, moderner Architektur, Museen von Weltklasse und der besten Ess- und Shoppingmöglichkeiten, die man in Europa finden kann.“ Überdies, so die Bloggerin, sei die Stadt schön flach, um Rad zu fahren und sie sei von viel Grün umgeben.

Nicht ganz so enthusiastisch wie die CNN-Bloggerin Rubinovaite reagiert der Antwerpener Radfahrerbund auf die Fahrradfreundlichkeit der Stadt. Dessen Sprecher Lieven Jacobs sagte, dass es schön sei, dass Antwerpen auf diese Weise positiv rüberkomme: „Je mehr in Antwerpen Rad gefahren wird, je besser. Es ist schon viel geleistet worden und es ist viel für gute Fahrradinfrastruktur gesorgt worden, doch es gibt noch viel Arbeit. Wir haben auch immer noch zu viel Autoverkehr in der Stadt. Frei in Antwerpen herumradeln stimmt nicht ganz mit der Realität überein.“

