Tod nach Festnahme: Zwei Brüsseler Polizisten müssen sich vor Gericht verantworten

Zwei Polizisten müssen sich vor dem Brüsseler Strafgericht für den Tod von Ibrahima B. verantworten. B. starb im Januar 2021 in einer Polizeiwache in Brüssel, nach dem er festgenommen worden war. Der Tod des Mannes hatte in den Tagen danach für schwere Proteste gegen Polizeigewalt in Brüssel gesorgt, wobei es auch zu heftigen Krawallen gekommen war.